Влада Афганістану заявила про провал переговорів із Пакистаном, але припинення вогню триває

Мирні переговори в Стамбулі між Пакистаном та афганськими лідерами угруповання «Талібан» завершилися без угоди, але припинення вогню між сусідніми країнами продовжиться, передає регіональна служба Радіо Свобода Radio Azadi.

Головний речник «Талібану» Забігулла Муджагід звинуватив у провалі переговорів «безвідповідальну позицію та відсутність співпраці» пакистанської делегації.

На своїй сторінці в соцмережі X Муджагід звинуватив Ісламабад у «неготовності взяти на себе будь-яку відповідальність за безпеку Афганістану, або навіть за свою власну».





Він додав, що припинення вогню «досі не порушувалося нами, і воно буде продовжуватися».

Раніше пакистанські чиновники, зокрема, міністр оборони Хаваджа Асіф, також заявили, що переговори в Стамбулі провалилися, додавши: «Немає жодних планів щодо подальших переговорів».

Асіф попередив, що якщо територія Афганістану буде використана для нападу на Пакистан, припинення вогню буде припинено.

Раніше він попереджав, що нездатність досягти угоди може призвести до «відкритої війни».

З минулого місяця в Стамбулі відбулося кілька раундів переговорів між Кабулом і Ісламабадом, організованих Туреччиною та Катаром. Останні переговори відбулися 6 й 7 листопада під керівництвом керівника розвідки «Талібану» Абдул Хака Васіка та керівника міжвідомчої розвідки Пакистану Асіма Маліка.

Останній раунд переговорів між «Талібаном» і Пакистаном у Стамбулі зіткнувся з проблемами з самого початку; наприклад, перестрілка 6 листопада в Спін Болдаку між солдатами «Талібану» та пакистанськими силами.

Обидві сторони звинувачують одна одну в початку стрілянини. Місцеві повідомлення свідчать про загибель мирних жителів у Спін Болдаку. Там загинули щонайменше п’ять мирних жителів, в тому числі четверо жінок, ще шестеро отримали поранення.

Криваві зіткнення між Пакистаном і Талібаном у жовтні призвели до загибелі щонайменше 50 афганських мирних жителів і поранення близько 450. Бої вдалося зупинити завдяки посередництву Катару та Туреччини, і обидві сторони оголосили про припинення вогню.







