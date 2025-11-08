Туреччина видала ордер на арешт прем’єра Ізраїлю за звинуваченням у геноциді

Головна прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 37 ізраїльських політиків та військових, включно з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, за звинуваченням у геноциді та воєнних злочинах у Секторі Гази, повідомляє Daily Sabah.

Розслідування стосується ударів Ізраїлю по Газі, внаслідок яких, за даними турецької сторони, загинули понад 68 тисяч палестинців, переважно жінки та діти.

Голова Стамбульської колегії адвокатів Ясін Шамли заявив, що Ізраїль несе відповідальність за «геноцид, злочини проти людяності та порушення міжнародних угод». Шамли наголосив, що такі злочини не мають терміну давності та підпадають під юрисдикцію національних судів Туреччини.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар назвав дії Анкари «піар-ходом тирана», як він означив президента Туреччини Реджепа Ердогана. Ізраїльський міністр заявив, що турецька судова система «давно перетворилася на інструмент придушення політичних опонентів».

Раніше Міжнародний кримінальний суд також видав ордер на арешт Нетаньягу, підозрюючи його у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, скоєних у Газі в період з жовтня 2023-го по травень 2024 року. В Ізраїлі це рішення суду назвали проявом антисемітизму.

Ізраїль розпочав бойову операцію у Секторі Гази після 7 жовтня 2023 року. Тоді палестинські угруповання напали на південь Ізраїлю. Внаслідок нападу загинула більш як тисяча людей, понад 250 були захоплені в заручники та вивезені до Гази. Частину заручників було звільнено в результаті угод.

Останні 20 людей були звільнені 13 жовтня 2025 року в результаті угоди, досягнутої між Ізраїлем і угрупованням «Хамас» за посередництва президента США Дональда Трампа.

Ізраїль звинувачують у атаках на мирне населення Сектора Гази. Ізраїльська влада стверджує, що цілями операції були джигадисти. Ізраїль також звинувачує «Хамас» та інші угруповання у використанні мирних жителів як живого щита та розміщенні військової інфраструктури в щільній житловій забудові Гази.