Щонайменше 20 людей загинули через землетрус на півночі Афганістану

Щонайменше 20 людей загинули, ще десятки зазнали поранень внаслідок землетрусу магнітудою 6,3, який стався поблизу міста Мазарі-Шаріф на півночі Афганістану рано вранці 3 листопада, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Це сталося лише через два місяці після руйнівного землетрусу, що сколихнув східну частину країни.

Геологічна служба США заявила, що її моделі вказують на «ймовірність значних жертв, а катастрофа потенційно широкомасштабна» для міста із населенням близько 523 тисяч людей.

У соціальних мережах публікувалися відео, на яких, як стверджується, рятувальні операції намагалися допомогти людям, які опинилися під руїнами після землетрусу. Відео не вдалося одразу незалежно перевірити.

Міністерство охорони здоров’я, очолюване «Талібаном», повідомило, що внаслідок землетрусу загинули щонайменше 20 людей, ще близько 320 отримали поранення. Влада «Талібану» заявила, що найбільше постраждали частини провінцій Балх і Саманган.

Посадовець у Мазарі-Шаріфі повідомив, що Блакитна мечеть зазнала пошкоджень внаслідок землетрусу. За даними агентства AFP, відкололися частини мечеті 15 століття, зокрема, один із мінаретів.

Попередній землетрус магнітудою 4,9 стався в регіоні Гіндукуш в Афганістані 1 листопада. Жертви та збитки від цього інциденту наразі невідомі.

У серпні потужний землетрус забрав життя понад 2 тисяч людей в Афганістані. Влада збіднілої, спустошеної війною країни звернулася до інших держав із проханням надіслати допомогу.

Більшість міжнародних зусиль з надання допомоги країні були зірвані після того, як у серпні 2021 року владу захопили радикальні екстремісти «Талібану».

Смертельні землетруси є поширеним явищем в Афганістані, а поганий стан будівельних матеріалів та інфраструктури часто перешкоджає рятувальним роботам.



