Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню після авіаударів і наземних боїв

Афганістан і Пакистан домовилися про тимчасове припинення вогню 15 жовтня після того, як авіаудари та наземні бої викликали побоювання щодо повномасштабного конфлікту між сусідами.

У заяві, опублікованій 15 жовтня, Міністерство закордонних справ Пакистану повідомило, що сторони домовилися про «тимчасове припинення вогню на наступні 48 годин», яке почне діяти о 18:00 за місцевим часом у Пакистані.

Пакистан завдав авіаударів по провінції Кандагар на півдні Афганістану, що призвело до численних жертв, повідомили місцеві жителі Радіо Азаді (афганська служба Радіо Свобода).

За словами жителів міста, які спілкувалися з Радіо Азаді, вибухи також були чутні в Кабулі. На неперевірених кадрах у соціальних мережах видно клуби диму, що піднімаються в небо над столицею Афганістану. Причина вибухів не з’ясована.

Останні зіткнення сталися після боїв між бойовиками Талібану та пакистанськими силами безпеки 11-12 жовтня, в результаті яких загинули десятки людей, а ключові пункти пропуску через кордон були закриті. Це були найсмертоносніші бої за участю сторін.

Зіткнення на кордоні сталися лише через кілька днів після того, як Пакистан завдав ударів безпілотників у центрі Кабула, а також авіаударів на сході Афганістану.

Ісламабад звинувачує афганський Талібан у наданні притулку екстремістському угрупованню «Техрік-е-Талібан Пакистан» (ТТП), яке веде повстанський рух проти Пакистану. Афганський Талібан, який захопив владу у 2021 році, заперечує це звинувачення.

З 2021 року бойовики Талібану та пакистанські солдати періодично вступають у сутички вздовж 2600-кілометрового кордону між країнами.