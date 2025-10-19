Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню – МЗС Катару

Представники Афганістану і Пакистану за посередництва Катару і Туреччини домовилися про негайне припинення вогню на кордоні. Про це за підсумками переговорів, що відбулися в Досі, вночі 19 жовтня повідомило міністерство закордонних справ Катару.

За повідомленням, найближчими днями делегації Афганістану і Пакистану знову зустрінуться для консультацій щодо збереження і повного дотримання режиму припинення вогню. Як зазначив міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф у мережі X, сторони знову зустрінуться 25 жовтня у Стамбулі.

Пакистан і Афганістан пізно ввечері 17 жовтня домовилися продовжити 48-годинне перемир’я до завершення переговорів у Досі після того, як представники «Талібану» звинуватили Пакистан у порушенні попередньої угоди про припинення вогню. Це сталося після ударів по афганській території пізно ввечері 17 жовтня, внаслідок яких, як повідомляється, загинули 10 цивільних, в тому числі двоє дітей.

Того ж дня семеро пакистанських солдатів також загинули внаслідок теракту смертника поблизу афганського кордону. Відповідальність за це взяла на себе організація, раніше пов’язана з екстремістським угрупованням «Техрік-е Талібан Пакистан» (TTP).

Останній спалах насильства викликав побоювання щодо повномасштабної війни між Пакистаном та афганським «Талібаном» – давніми союзниками, які посварилися.

Ісламабад звинувачує афганський Талібан у наданні притулку екстремістському угрупованню «Техрік-е-Талібан Пакистан» (ТТП), яке веде повстанський рух проти Пакистану. Афганський Талібан, який захопив владу у 2021 році, заперечує це звинувачення.

З 2021 року бойовики Талібану та пакистанські солдати періодично вступають у сутички вздовж 2600-кілометрового кордону між країнами.



