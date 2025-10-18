У Катарі починаються переговори між Афганістаном і Пакистаном

Афганістан і Пакистан розпочнуть мирні переговори 18 жовтня в столиці Катару Досі після того, як країни домовилися продовжити 48-годинне припинення вогню. Про це повідомив, зокрема, речник уряду талібів Забігулла Муджагід:

«Як і було обіцяно, переговори з пакистанською стороною відбудуться сьогодні в Досі».

Він додав, що делегацію «Талібану» очолить міністр оборони Мохаммед Якуб.

Пакистан і Афганістан пізно ввечері 17 жовтня домовилися продовжити 48-годинне перемир’я до завершення переговорів у Досі після того, як представники «Талібану» звинуватили Пакистан у порушенні попередньої угоди про припинення вогню. Це сталося після ударів по афганській території пізно ввечері 17 жовтня, внаслідок яких, як повідомляється, загинули 10 цивільних, в тому числі двоє дітей.

Того ж дня семеро пакистанських солдатів також загинули внаслідок теракту смертника поблизу афганського кордону. Відповідальність за це взяла на себе організація, раніше пов’язана з екстремістським угрупованням «Техрік-е Талібан Пакистан» (TTP).

Останній спалах насильства викликав побоювання щодо повномасштабної війни між Пакистаном та афганським «Талібаном» – давніми союзниками, які посварилися.

Ісламабад звинувачує афганський Талібан у наданні притулку екстремістському угрупованню «Техрік-е-Талібан Пакистан» (ТТП), яке веде повстанський рух проти Пакистану. Афганський Талібан, який захопив владу у 2021 році, заперечує це звинувачення.

З 2021 року бойовики Талібану та пакистанські солдати періодично вступають у сутички вздовж 2600-кілометрового кордону між країнами.



