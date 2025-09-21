«Талібан» відкинув угоду США щодо авіабази в Баграмі

Представник «Талібану» заявив, що угода щодо авіабази Баграм є «неможливою».

Начальник штабу Міністерства оборони Фасіхуддін Фітрат заявив, що «деякі люди» хочуть повернути базу за допомогою «політичної угоди».

«Нещодавно деякі люди заявили, що вони вступили в переговори з Афганістаном про повернення авіабази Баграм. Угода навіть про один сантиметр афганської землі неможлива. Нам це не потрібно», – сказав він у коментарі, який транслювали місцеві ЗМІ, повідомляє AFP.



Ця заява пролунала після того як президент США Дональд Трамп висловив бажання повернути колишню американську базу. Трамп пригрозив країні невизначеним покаранням – це сталося через кілька днів після того, як під час державного візиту до Великої Британії він висловив ідею про повернення США контролю над авіабазою.

«Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її побудував, Сполученим Штатам Америки, трапиться щось погане» – написав Трамп на своїй платформі Truth Social 20 вересня.

Авіабазу Баграм в липні 2021 року передали попередньому афганському уряду – за кілька тижнів до хаотичного виведення американських військ й захоплення країни «Талібаном».

Баграм, який розташований приблизно за 40 кілометрів на північ від Кабула і побудований Радянським Союзом у 1950-х роках, був найбільшою американською базою в Афганістані і служив центральним командуваним пунктом під час 20-річного перебування військ США і НАТО в країні.

Аеродром має злітно-посадкову смугу довжиною 3,6 кілометра, здатну обслуговувати бомбардувальники та великі вантажні літаки.



