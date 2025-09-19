Трамп заявив, що США прагнуть «повернути» базу Баграм в Афганістані

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати намагаються повернути авіабазу Баграм в Афганістані, де править «Талібан», посилаючись на потребу екстремістської групи в допомозі США і близькість об’єкта до ядерних активів Китаю.

«До речі, ми намагаємося повернути її, це може бути трохи сенсаційною новиною», – сказав Трамп 18 вересня під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«Ми намагаємося повернути її, тому що їм («Талібану» – ред.) потрібні речі від нас», – сказав він без уточнень. «Але одна з причин, чому ми хочемо цю базу, як ви знаєте, полягає в тому, що вона розташована за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. Тож відбувається багато речей», – додав Трамп.

У травні президент США скаржився на втрату авіабази приблизно за 40 кілометрів від Кабула, заявивши тоді, що вона «окупована» Китаєм.

Ні Трамп, ні офіційні особи США не повідомили, що малося на увазі під можливістю «повернути» базу або чи відбулися якісь переговори.

«Талібан» заяви Трампа поки що не коментував.

Уряд, сформований «Талібаном», який страждає від стихійних лих, бідності й терористичних атак, намагався покращити зв’язки зі світовою спільнотою, хоча Росія є єдиною країною, яка поки що встановила з нинішньою владою Афганістану дипломатичні відносини. Західні держави заявили, що країна повинна спочатку покращити свою ситуацію з правами людини, особливо щодо ставлення до жінок і дівчат.

Баграм колись був найбільшою військовою базою США в Афганістані, але в липні 2021 року його передали попередньому афганському уряду – за кілька тижнів до хаотичного виведення американських військ й захоплення країни «Талібаном».

База, побудована Радянським Союзом у 1950-х роках, прийняла понад 100 000 американських військовослужбовців на піку перебування сил США в Афганістані.

Радянський Союз вивів свої війська у 1989 році, відкривши шлях до громадянської війни, яка забрала життя десятків тисяч цивільних жителів і зрештою перший раз привела до влади «Талібан», який захопив Кабул у 1996 році. Адміністрація США під час першого терміну Трампа оголосила про остаточне виведення американських військ з Афганістану.

Але саме за часів адміністрації президента Джо Байдена виведення військ фактично відбулося й супроводжувалося хаосом і загибеллю щонайменше 13 американських військовослужбовців та ознаменувало кінець 20-річної присутності США в країні після усунення «Талібану».

«Ми збиралися залишити Афганістан, але ми збиралися залишити його з силою й гідністю», – сказав Трамп. – Ми збиралися зберегти Баграм, велику авіабазу – одну з найбільших авіабаз у світі – ми віддали її їм задарма».