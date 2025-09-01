Число загиблих унаслідок землетрусу в Афганістані перевищило 600, поранених – понад півтори тисячі

Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу в афганській провінції Кунар сягнула 610, ще 12 людей загинули в провінції Нангархар, повідомили 1 вересня представники руху «Талібан», який має владу в Афганістані.

У повідомленнях афганських ЗМІ, які посилаються на талібів, зазначається, що понад 1500 людей зазнали поранень.

Деталі про загиблих, поранених і руйнування все ще з'являються, і цифри можуть змінитися, особливо зважаючи на віддаленість постраждалого району та ускладнення з доступом, які існують для міжнародних гуманітарних організацій.

Епіцентр землетрусу був в афганській провінції Кунар, підземні поштовхи відчувалися в провінціях Нангархар, Лагман, деяких районах Кабула та Хайбер-Пахтунхви.

Перший землетрус мав магнітуду 6,0, згодом були ще два афтершоки – магнітудою 5,2 та 4,7, свідчать дані Геологічної служби США (USGS).



