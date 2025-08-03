Камчатку після землетрусу накрило цунамі: зруйнований завод

На Камчатці після землетрусу сталось цунамі, йдеться у повідомленні російських телеграм-каналів.

Відомо, що внаслідок цунамі був зруйнований рибний завод «Алаїд» на острові Парамушир. Про підтоплення підприємства стало відомо ще 30 липня. Проте, 3 серпня стало відомо, що завод майже повністю затоплений, зупинив роботу і навряд чи найближчим часом відновить її.

За словами начальника «Алаїду», хвиля цунамі накрила всі приміщення заводу висотою 2,5 метра. Це вивело з ладу майже все обладнання російського підприємства.

Керівництво заводу поскаржилося, що через стихію в океан змило 120 тонн лосося та 1 тонну гребінця.

Раніше вчені зафіксували перше за історію спостережень виверження вулкана Крашенинникова на Камчатці. Про це повідомили у Камчатській групі реагування на вулканічні виверження (KVERT) Інституту вулканології та сейсмології Російської академії наук.

Виверження розпочалося 3 серпня о 04:50 (за місцевим часом) з викидами попелу на висоту до чотирьох кілометрів. У KVERT зазначили, що раніше виверження вулкана фіксувалося лише 1463 року.

У Кроноцькому заповіднику уточнили, що шлейф попелу сягає п’яти-шести кілометрів, частина території вже вкрита попелом. При цьому населені пункти не постраждали – шлейф проходить далеко від житлових районів, випад попелу в селищах не зафіксовано, повідомили у МНС Кам’янського краю.

Виверження сталося невдовзі після сильнішого для регіону землетрусу з магнітудою 8,8, епіцентр якого був за 200 кілометрів на південний схід від Петропавловська-Камчатського. 30 липня саме цей землетрус став найпотужнішим на Камчатці з 1952 року.

Вулкан Крашенинникова, що відноситься до Східного вулканічного поясу, розташований приблизно за 13 кілометрів на південь від Кроноцького озера і за 200 кілометрів від Петропавловська-Камчатського. Абсолютна висота вулкана – 1856 метрів.