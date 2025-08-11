У Туреччині стався землетрус: загинула людина, ще 29 – поранені

У Туреччині одна людина загинула, 29 людей поранені в неділю внаслідок землетрусу магнітудою 6,1 бала, що стався в провінції Баликесір, повідомив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая.

За його словами, 81-річна людина померла після того, як її врятували з-під завалів аварійно-рятувальні служби.

Міністр додав, що зруйновані 16 будівель.

Він сказав, що пошуково-рятувальні операції зараз завершені, і що інших ознак серйозних руйнувань чи жертв немає.

Землетрус, який, за даними турецького управління з ліквідації наслідків стихійних лих AFAD, стався близько 19:53, відчувався в кількох провінціях, включаючи Стамбул.

У лютому 2023 року потужний землетрус забрав життя понад 50 тисяч людей у Туреччині та Сирії.



