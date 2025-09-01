В Афганістані стався потужний землетрус, загинули близько 250 людей, поранені пів тисячі

Близько 250 людей загинули, ще пів тисячі зазнали поранень унаслідок землетрусу в афганській провінції Кунар, повідомили представники місцевої влади. Підземні поштовхи відчувалися в провінціях Нангархар, Лагман, деяких районах Кабула та Хайбер-Пахтунхви.

Число загиблих і поранених не є остаточним, все ще триває з’ясування ситуації у віддалених районах. За словами представників руху «Талібан», який має владу в Афганістані, рятувальні операції тривають

Рятувальні групи міністерств оборони, внутрішніх справ та охорони здоров’я прибули до регіону, поранених доставляють повітряним шляхом до регіональної лікарні провінції Нангархар.

Початковий землетрус мав магнітуду 6,0, згодом були ще два афтершоки – магнітудою 5,2 та 4,7. Геологічна служба США (USGS) визначила місто Джелалабад як епіцентр землетрусів.



