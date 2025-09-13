Афганістан: уряд талібів заявив про візит делегації США і переговори про обмін полоненими

Делегація Сполучених Штатів відвідала Кабул у суботу й обговорила з представниками «Талібану» обмін полоненими – про це повідомило афганське Міністерство закордонних справ.
За заявою уряду талібів, до складу американської делегації увійшли спеціальний представник президента США з питань утримуваних осіб Адам Белер і колишній посланник США з питань миру в Афганістані Залмай Халілзад.
Американська делегація зустрілася з міністром закордонних справ «Талібану» Аміром Ханом Муттакі та обговорила двосторонні відносини та інвестиції, а також обмін полоненими.
Ця ж американська делегація відвідувала Афганістан у березні цього року.
Державний департамент США не повідомляв про візит.
Раніше посадовці США заявили, що кілька їхніх громадян, в тому числі Махмуд Шах Хабібі, перебувають у заручниках угруповання «Талібан».
Хоча таліби заперечують присутність Махмуда Шаха Хабібі у своїх в’язницях, його родина стверджує, що таліби передали його угрупованню «Аль-Каїда».
Хабібі заарештували в 2022 році після вбивства лідера Аль-Каїди Аймана аз-Завахірі в Кабулі. Документи американських агентств свідчать, що його захопила розвідка «Талібану».
