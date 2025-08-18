Харчова програма ООН попереджає про загрозу голоду в Афганістані

Жителі Кабула страждають від голоду, а Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) повідомляє про неможливість допомогти «сотням тисяч людей» у харчових центрах.

Директор WFP у країні Джон Ейліфф заявив, що посуха, різке скорочення допомоги та вимушене повернення 1,5 мільйона афганців з Ірану та Пакистану разом призвели до «зростання гострого недоїдання» в країні, яка страждає від бідності.

«Нам потрібно зробити все можливе, щоб уникнути голоду. Це може бути безпрецедентним, тому що взимку від 10 до 15 мільйонів людей можуть потребувати продовольчої допомоги. А наразі у нас немає фінансування, і реакції не буде», – сказав він Радіо Свобода.

Програма в Афганістані заявила, що на наступні шість місяців їй потрібно майже 539 мільйонів доларів, щоб усі програми охопили найбільш вразливі сім’ї по всій країні.

Водночас численні донори скоротили свої внески. За 2025 рік WFP в Афганістані заявила, що отримала близько 155 мільйонів доларів. Для порівняння, роком раніше цей показник становив майже 560 мільйонів доларів, а у 2022 році – майже 1,6 мільярда доларів.

«США десятиліттями були феноменально щедрим донором в Афганістані, надаючи левову частку гуманітарної допомоги разом з іншими щедрими донорами з усього світу», – сказав Ейліфф. За його словами, зараз не час для скорочення чи відмови від допомоги.

Радіо Свобода звернулося до Білого дому по коментар. Згідно зі звітом, опублікованим минулого місяця демократами в Сенаті, за перші кілька місяців перебування на посаді президент Дональд Трамп скоротив понад 7 400 програм іноземної допомоги в усьому світі на суму 80 мільярдів доларів.

Речник Державного департаменту 4 серпня заявив Радіо Свобода, що «протягом останніх приблизно чотирьох років іноземну допомогу, призначену для народу Афганістану, систематично перенаправляв і експропріював Талібан – спеціально визначена глобальна терористична група».

Майже через чотири роки після захоплення Афганістану «настав час, щоб Талібан подбав про добробут афганського народу», додав речник.

Матеріал Радіо Свобода цитує жителів столиці країни Кабулу, які повідомляють про значний брак їжі. Одна з них – 54-річна вдова Абеда, яка живе зі своїм 15-річним сином, 26-річною овдовілою донькою та двома онуками. Вона працювала прибиральницею у жіночій середній школі, поки таліби не закрили її в рамках кампанії проти жіночої освіти.





«Минулого четверга у мене нічого не було вдома. Навіть картоплі чи помідорів. Я ненавиділа своє життя. Життя сповнене болю та проблем. Минулого четверга я навіть була готова прийняти смерть», – розповіла вона в інтерв’ю, записаному 11 серпня.

За словами Ейліффа, ситуація ще гірша в сільській місцевості, де близько 400 клінік, що надають послуги з харчування, закрилися через брак коштів:

«Як наслідок, ми відмовляємо сотням тисяч людей. Іноді їм доводилося йти по п’ять годин до найближчої клініки. Уявіть собі біль, коли ти приходиш і виявляєш, що клініка закрита».

Ейліфф додав, що Всесвітня продовольча програма наразі може забезпечити їжею близько 1 мільйона людей, порівняно з 5 мільйонами рік тому. Але незабаром у неї закінчаться гроші, сказав він, а це означає, що продовольча допомога «майже повністю» припиниться до жовтня.

Посадовці Талібану здебільшого уникали публічних коментарів щодо кризи голоду, натомість роблячи розмиті зауваження, звинувачуючи іноземних гравців у загальних економічних труднощах країни.

Наприклад, у заяві Міністерства економіки ще в лютому йшлося: «На додаток до фінансових та економічних санкцій, запроваджених Сполученими Штатами, заморожування активів вплинуло на національну економіку Афганістану».

Радіо Свобода не може вільно діяти в Афганістані з моменту захоплення влади Талібаном у 2021 році.



