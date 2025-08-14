«Талібан» витісняє афганських жінок із суспільного життя – ООН

Через чотири роки після того, як «Талібан» повернув владу в Афганістані, Організація Об'єднаних Націй стверджує, що ультраконсервативна група «ближча, ніж будь-коли, до досягнення свого бачення суспільства, яке повністю викреслює жінок із громадського життя».

Від моменту повернення до влади 15 серпня 2021 року посадовці «Талібану» запровадили низку драконівських правил, які позбавляють афганських жінок та дівчат їхніх прав та гідності, повідомила 11 серпня Агенція з питань гендерної рівності ООН.

Укази, ухвалені «Талібаном», що обмежують права жінок та дівчат

Уряд, очолюваний «Талібаном», заборонив дівчатам відвідувати школу після шостого класу, а жінкам заборонено займатися більшістю робіт та політичним життям. Вони також повинні дотримуватися суворого ісламського дрес-коду поза межами своїх домівок.

Новий звіт Місії ООН з допомоги Афганістану (UNAMA) підтверджує попередження, видане структурою «ООН Жінки», про численні випадки затримання жінок інспекторами Міністерства Міністерства пропаганди чеснот та запобігання гріхам – поліції моралі Афганістану – за нібито порушення вимог дрес-коду.

«Укази, ухвалені «Талібаном», що обмежують права жінок та дівчат, взаємодіють між собою, створюючи неминуче коло, яке відводить жінок у приватний простір та підвищує їхню вразливість», – заявила структура «ООН Жінки».

Махрам

ООН стверджує, що понад 78 відсотків афганських жінок втратили доступ до освіти, роботи чи навчання з моменту повернення «Талібану» до влади.

Наприклад, у західному місті Герат, за даними UNAMA, десяткам жінок, яких вважали такими, що не дотримуються правил хіджабу, у травні було заборонено відвідувати ринки або користуватися громадським транспортом. Кілька жінок були затримані, доки їхні родичі не принесли їм одяг, щоб повністю прикритися, йдеться у звіті.

Талібан заборонив жінкам подорожувати без супроводу чоловіка-опікуна, що в деяких випадках позбавляло жінок доступу до медичної допомоги та інших життєво важливих послуг.

За даними UNAMA, поліція моралі «Талібану»доручила медичним клінікам, урядовим установам, магазинам, ринкам і водіям таксі по всій країні відмовляти в послугах жінкам, яких не супроводжує чоловік-родич (так званий махрам).

Наприклад, у Верхньому Майвандському районі південної провінції Кандагар інспектори «Талібану» нагадали водіям, туристичним агентам та мандрівникам на місцевій автостанції, що жінкам та дівчатам заборонено подорожувати без махрамів.

Поліція моралі Кандагару також вимагала, щоб медичних працівників супроводжував на роботу чоловік-опікун із «посвідченням особи махрама». Такі посвідчення видаються Департаментом охорони здоров'я, очолюваним «Талібаном», і вони встановлюють зв'язок між власником посвідчення та медичною працівницею.

Інші порушення прав

Дитячі шлюби також стали більш поширеними, і «жінки все частіше зазнають насильства як удома, так і поза ним», – заявила ООН.

Жінки живуть коротшим і менш здоровим життям

ООН-жінки прогнозують, що перешкоди в отриманні медичної допомоги жінками збільшать рівень материнської смертності в Афганістані на 50 відсотків до 2026 року.

Повідомляється, що багато смертей були спричинені ускладненнями вагітності, яких можна було запобігти, що посилюються гострою нестачею кваліфікованих акушерок та недостатньою кількістю ресурсів у системі охорони здоров’я.

Очікується, що нестача спеціалістів у найближчі роки стане ще більш жахливою, оскільки «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах і закрив приватні школи, які пропонували курси акушерства, медсестринства та лабораторної допомоги.

ООН попередила, що наслідки репресивної політики «Талібану» щодо жінок в Афганістані «є руйнівними».

«Жінки живуть коротшим і менш здоровим життям», – заявило агентство ООН.

Становище жінок і дівчат в Афганістані стає «дедалі неприйнятнішим» за часів «Талібану», заявило агентство, і попередило, що «без термінових дій ця неприйнятна реальність стане нормалізованою, а жінки та дівчата будуть повністю виключені» з суспільного життя.