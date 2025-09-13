Під час нападу «Талібану» у Південному Вазірістані загинуло 12 пакистанських військових

Щонайменше 12 пакистанських військових були вбиті, ще четверо зазнали поранень унаслідок атаки пакистанських бойовиків «Талібан» («Техрік-е-Талібан») у районі Бар Південного Вазірістану 13 вересня, повідомили у збройних силах Пакистану.

За даними пакистанської армії, під час операції проти бойовиків підрозділ потрапив під контратаку. У військовому відомстві заявили також про ліквідацію 13 бойовиків «Талібану».

Водночас «Талібан» взяв на себе відповідальність за напад, заявивши про значно більші втрати серед військових. Однак, Радіо Свобода наразі не має можливості підтвердити ці дані з незалежних джерел.

Напередодні, 12 вересня, у Нижньому Дірі бойовики вбили сімох військовослужбовців прикордонного корпусу й поранили ще 13. Раніше армія Пакистану повідомляла про знищення 19 бойовиків під час низки операцій у Хайбер-Пахтунхві.

Влада Пакистану звинувачує «Талібан», який прийшов до влади в Афганістані кілька років тому, в підтримці нападів на військових та представників правоохоронних органів у прикордонних районах. «Талібан» звинувачення відкидає.

З початку 2025 року, за даними AFP, в районах Пакистану, що межують з Афганістаном, в результаті нападів було вбито близько 290 людей, переважно співробітників силових структур.



