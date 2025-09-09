У відомстві Лаврова заявили про «дружні» відносини з режимом талібів

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила про «дружній характер відносин» між Росією та Афганістаном, при владі в якому знаходиться радикальний рух «Талібан», який Москва раніше визнавала терористичним.

МЗС 9 вересня опублікувало відповідь Захарової на запитання про звільнення із ув’язнення в Афганістані російського етнографа Святослава Каверіна. Як сказала представниця МЗС, Каверін від липня перебував в Афганістані під арештом «за звинуваченням у вчиненні низки правопорушень» і «звільнений афганською владою за зверненням російської сторони з урахуванням дружнього характеру відносин між Російською Федерацією та Ісламським Еміратом Афганістан». Ісламський Емірат Афганістан – офіційне найменування країни, ухвалене урядом талібів. Росія цього року стала першою державою світу, яка де-юре визнала цей уряд. Цьому передувало зупинення дії рішення про визнання руху «Талібан» терористичним.

8 вересня стало відомо, що Каверін, про затримання якого в Афганістані повідомлялося в липні, вилетів рейсовим літаком із Кабула до Москви.

Святослав Каверін – співробітник Центру палеоетнологічних досліджень та Інституту сходознавства Російської Академії наук, дослідник культури народів Гіндукуша. 19 липня він повідомив, що його затримали в місті Кундуз на півночі Афганістану «за спробу «контрабанди» прикрас» і вирішили перевезти до Кабула в управління розвідки. Зв’язку із зовнішнім світом у Каверіна в ув’язненні не було. 1 вересня телеграм-канал Baza опублікував листи російських науковців, які закликали до звільнення колеги.

Після захоплення влади в Афганістані в 2021 році таліби посилили законодавство, заявляючи, що мають намір дотримуватися норм традиційного ісламського права - шаріату. Особливо це торкнулося прав жінок. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, юрисдикцію якого Росія не визнає, видав ордери на арешт кількох керівників уряду талібів.



