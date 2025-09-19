Баграм. Чому Трамп хоче знову повернути авіабазу в Афганістані під контроль США?

Дональд Трамп, виступаючи на спільній пресконференції разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомив, що його адміністрація веде переговори з талібами про авіабазу Баграм, що неподалік Кабула. Мова йде про те, щоб американські військові повернулися на базу, яку так спішно покинули у 2021 році, коли таліби стрімко встановлювали свій контроль над Афганістаном.

Президент США прямо сказав, що стратегічне розташування бази поблизу ядерних об'єктів у Китаї, який має кордон з Афганістаном протяжністю у 92 кілометри, робить її особливо важливою.

«Ми намагаємося її повернути, тому що їм потрібно щось від нас. Ми хочемо повернути цю базу», – сказав Трамп під час спільної пресконференції у Великій Британії.

«Але одна з причин, чому ми хочемо цю базу, як ви знаєте, полягає в тому, що вона розташована за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю»

Трамп не уточнив, що саме «Талібан» може хотіти від Сполучених Штатів. Також неясно чи мав він на увазі вже існуючий реальний план повернення Баграма під контроль США, і про які саме китайські об'єкти він каже.

Але його коментарі стали першим публічним підтвердженням того, що, можливо, ведуться переговори про повернення бази та інших американських військових об'єктів, які потрапили до рук талібів.

Чому авіабаза Баграм є важливою?

Баграм, який розташований приблизно за 40 кілометрів на північ від Кабула і побудований Радянським Союзом у 1950-х роках, був найбільшою американською базою в Афганістані і служив центральним командуваним пунктом під час 20-річного перебування військ США і НАТО в країні.

Під час пресконференції 18 вересня Трамп заявив, що Баграм є однією з найбільших авіабаз у світі, з однією з найбільших злітно-посадкових смуг, побудованою з важкого бетону та сталі.

Аеродром має злітно-посадкову смугу довжиною 3,6 кілометра, здатну обслуговувати бомбардувальники та великі вантажні літаки.

Трамп досягнув угоди про виведення військ з Афганістану наприкінці свого першого терміну, а його наступник президент США Джо Байден перейняв ці плани у 2021 році. Трамп неодноразово критикував Байдена за те, як той впорався з виведенням військ, в результаті якого США залишили тисячі одиниць зброї та іншого військового спорядження, а також величезний комплекс посольства, який стоїть порожній у центрі Кабула.

Чому Трамп зациклений на ядерній зброї Китаю?

Аргумент Трампа про те, що Баграм є важливим регіональним плацдармом через його близькість до Китаю, не є новим.

Під час передвиборчої кампанії президент США заявив, що Баграм перебуває під контролем Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), а під час першого засідання уряду свого другого терміну він сказав, що в його плані виведення військ з Афганістану «ми збиралися залишити Баграм під нашим контролем... не через Афганістан, а через Китай, оскільки він знаходиться рівно за годину їзди від місця, де Китай виробляє свої ядерні ракети».

Тоді він стверджував, що Баграм «зараз перебуває під впливом Китаю».

«Талібан» заперечив ці твердження, і Китай не має жодної військової присутності в Баграмі, про яку було б відомо.

Але його коментарі про китайські ядерні об'єкти, схоже, стосуються ядерного полігону Лобнор, який давно існує і розташований за 2000 кілометрів від кордону в північно-західному регіоні Сіньцзян.

Саме на цьому об'єкті майже 60 років тому Китай випробував свою першу ядерну бомбу, а супутникові знімки, судячи з усього, показують розширення нових будівель і доріг навколо цієї території з 2017 року.

Невідомо, чи на цьому об'єкті виробляють ядерну зброю, оскільки, як вважається, його виробництво в Китаї зосереджено в центрі країни.

Це відбувається на тлі стрімкого розширення ядерних сил Китаю в останні роки, що викликало певну тривогу в Пентагоні, який заявив, що до середини 2024 року НВАК розширила свої ядерні запаси до 600 боєголовок, що становить 20-відсоткове щорічне зростання.

Чи зможе Трамп здобути контроль над базою Баграм?

У своїх останніх коментарях Трамп не уточнив, які саме плани він має щодо Баграма, але його заява пролунала на тлі активізації переговорів між талібами та представниками США.

З моменту захоплення влади талібами Вашингтон підтримує мінімальний рівень взаємодії з Афганістаном, обмежуючись переговорами про звільнення заручників.

Афганістан залишається в значній мірі ізольованим на світовій арені, а його економіка не здатна залучити іноземну підтримку та приватні інвестиції.

Але під час рідкісного візиту минулого тижня Адам Боелер, спеціальний посланець адміністрації Трампа з питань заручників, зустрівся в Кабулі з міністром закордонних справ «Талібану» Аміром Ханом Муттакі.

Представники Талібану також відхилили пропозицію Трампа про те, що США можуть повернути контроль над Баграмом, але залишили відкритою можливість переговорів про поліпшення відносин.

«Без військової присутності США в Афганістані і Афганістан, і США повинні взаємодіяти один з одним, і вони можуть мати політичні та економічні відносини, засновані на взаємній повазі та спільних інтересах», – заявив у соціальних мережах Закір Джалалі, представник міністерства закордонних справ «Талібану».

«Афганці ніколи в історії не приймали військову присутність будь-кого», – додав Джалалі. «Але для інших видів взаємодії всі шляхи для них залишаються відкритими»

Інші представники «Талібану» висловилися в своїх публічних коментарях більш зухвало.

Мухаджер Фарахі, заступник міністра культури та інформації Талібану, опублікував у X частину вірша: «Ті, хто колись разом з нами билися головами об скелі, досі не знайшли спокою в душі».

Він закінчив свій пост словами «Баграм, Афганістан».

Державний департамент США і Білий дім не надали публічних коментарів щодо авіабази Баграм

Головний речник Пентагону Шон Парнелл у заяві для журналістів зазначив, що Міністерство війни «регулярно переглядає, як міністерство реагуватиме на різні надзвичайні ситуації по всьому світу» і що «ми завжди готові виконати будь-яке завдання за вказівкою президента».

