Землетрус в Афганістані: число загиблих сягає 800, поранених – 2500

Близько 800 людей загинули внаслідок землетрусу, що стався в афганській провінції Кунар 1 вересня, повідомляють засоби інформації Афганістану з посиланням на представників руху «Талібан», які мають владу в цій країні.

Число поранених у районах Нур-Гул, Чокі, Ватапур, Маногі та Чападаре сягає 2500.

Загиблі є також у провінції Нангархар.

Деталі про загиблих, поранених і руйнування все ще з'являються, і цифри можуть змінитися, особливо зважаючи на віддаленість постраждалого району та ускладнення з доступом, які існують для міжнародних гуманітарних організацій.

Епіцентр землетрусу був в афганській провінції Кунар, підземні поштовхи відчувалися в провінціях Нангархар, Лагман, деяких районах Кабула та Хайбер-Пахтунхви.

Перший землетрус мав магнітуду 6,0, згодом були ще два афтершоки – магнітудою 5,2 та 4,7, свідчать дані Геологічної служби США (USGS).



