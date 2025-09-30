В Афганістані таліби вимкнули інтернет і мобільний зв’язок

«Талібан» запровадив загальнонаціональне відключення телекомунікацій в Афганістані, вимкнувши інтернет і мобільні мережі, що відрізало країну від решти світу.

Відключення порушило роботу авіакомпаній, банківських операцій, електронної комерції, онлайн-роботи й освіти, спричинивши хаос по всій країні. Такий крок талібів, ймовірно, загострить економічну ситуацію в Афганістані, де зростає бідність, поширений голод і високий рівень безробіття.

Пізно 29 вересня організація NetBlocks заявила, що Афганістан «перебуває в розпалі повного вимкнення інтернету».

«Талібан» не назвав офіційної причини відключень, але це сталося через кілька тижнів після того, як угруповання почало блокувати доступ до оптоволоконного інтернету в кількох провінціях.

Таліби заявили, що цей крок був спрямований на запобігання «аморальності», раніше в угрупованні висловлювали стурбованість щодо порнографії.

Але критики рішення заявили, що воно є частиною ширшого придушення особистих свобод і вільного потоку інформації.

З моменту захоплення влади у 2021 році «Талібан» суворо обмежує права афганців, особливо жінок, і жорстоко придушує інакомислення.

«Талібан» використовує власне тлумачення законів шаріату для виправдання своєї екстремістської політики, але знавці ісламу стверджують, що для рішення групи вимкнути доступ до інтернету немає релігійних підстав.

Відключення зв’язку вплинуло на пересічних афганців, приватний бізнес й урядові установи. Житель північно-східної провінції Бадахшан розповів Радіо Свобода, що вимкнення призвело до «багатьох проблем» у людей.

«Це мало багато негативних наслідків для нашого життя, – сказав чоловік, який попросив не називати його імені. – Люди не можуть працювати або підтримувати зв’язок зі своїми сім’ями».

Місія ООН в Афганістані (UNAMA) у заяві від 30 вересня закликала «Талібан» негайно й повністю відновити доступ до інтернету й телекомунікацій по всій країні.

«Через припинення доступу Афганістан майже повністю відрізаний від зовнішнього світу, й існує ризик завдати значної шкоди афганському народу…, зокрема, загострити одну з найгірших гуманітарних криз у світі», – заявили в місії.