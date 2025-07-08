МКС видав ордери на арешт лідерів «Талібану»

Міжнародний кримінальний суд 8 липня видав ордери на арешт двох лідерів радикального руху «Талібан», який править в Афганістані, за підозрами у скоєнні злочинів проти людяності через дискримінацію жінок і дівчат.

Як вказано в опублікованій на сайті суду заяві, йдеться про верховного лідера «Талібану» Хайбатуллу Ахундзаду, а також голову призначеного талібами Верховного суду Абдула Хакіма Хаккані.

Як заявили в МКС, «є достатні підстави вважати», що ці двоє лідерів «Талібану» скоїли злочин проти людяності: переслідування за гендерною ознакою дівчат, жінок, а також тих, хто заступається за них, й осіб, які не відповідають очікуванням талібів у сфері гендерної ідентичності та її висловлювання.

У січні цього року прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хам звернувся до МКС із клопотанням про видачу ордерів на арешт Ахундзади і Хаккані. За повідомленням, йдеться про безліч порушень прав жінок в Афганістані і про пов’язані з ними репресії, включаючи вбивства, тортури, тюремні ув’язнення й сексуалізоване насильство.

Хан сказав, що афганські жінки і дівчата, а також ЛГБТК+-спільнота стикаються з «безпрецедентним і постійним переслідуванням з боку «Талібану».

Повернувшись до влади в Афганістані в 2021 році, «Талібан» різко обмежив права жінок, стверджуючи, що виконує вимоги ісламського права – шаріату.

Міжнародний кримінальний суд на пропозицію прокурора раніше видавав ордери на арешт інших лідерів держав, зокрема президента Росії Володимира Путіна і прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

У роботі суду бере участь більшість країн світу, але багато країн його юрисдикцію не визнають і прямо критикують його роботу. У тому числі Сполучені Штати, Росія, Китай, Ізраїль.