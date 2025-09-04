Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Кількість жертв землетрусу в Афганістані майже подвоїлася, рятувальні роботи тривають

За останніми даними, кількість постраждалих склала близько 3640 людей
За останніми даними, кількість постраждалих склала близько 3640 людей

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Афганістані минулого тижня майже подвоїлася до 2205 у той час, як рятувальникам вдалося дістатися до віддаленого гірського району, спустошеного стихією, повідомив уряд талібів.

Хамдулла Фітрат, речник уряду під «Талібану», який 4 вересня надав оновлені дані про жертви, заявив, що «рятувальні операції все ще продовжуються», і триває доставка першої медичної допомоги і предметів першої необхідності, а волонтери і рятувальники долають небезпечну місцевість, щоб дістатися до сіл, де люди залишаються під завалами.

За останніми даними, кількість постраждалих склала близько 3640 людей.

Найбільша кількість жертв зафіксована у гірській провінції Кунар на кордоні з Пакистаном.

Влада Афганістану просить міжнародну спільноту надати допомогу, яка припинилася надходити до країни після захоплення влади «Талібаном» у серпні 2021 року.

Ще більше ускладнили зусилля з надання допомоги кілька потужних афтершоків, включаючи землетрус магнітудою 4,7 бала 4 вересня. Початковий землетрус пізно ввечері 31 серпня мав магнітуду 6,0.

Афганець, який втратив 10 членів родини, розповідає про жахливий землетрус
Embed
Афганець, який втратив 10 членів родини, розповідає про жахливий землетрус

No media source currently available

0:00 0:02:03 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG