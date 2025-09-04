Кількість жертв землетрусу в Афганістані майже подвоїлася, рятувальні роботи тривають

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Афганістані минулого тижня майже подвоїлася до 2205 у той час, як рятувальникам вдалося дістатися до віддаленого гірського району, спустошеного стихією, повідомив уряд талібів.

Хамдулла Фітрат, речник уряду під «Талібану», який 4 вересня надав оновлені дані про жертви, заявив, що «рятувальні операції все ще продовжуються», і триває доставка першої медичної допомоги і предметів першої необхідності, а волонтери і рятувальники долають небезпечну місцевість, щоб дістатися до сіл, де люди залишаються під завалами.

За останніми даними, кількість постраждалих склала близько 3640 людей.

Найбільша кількість жертв зафіксована у гірській провінції Кунар на кордоні з Пакистаном.

Влада Афганістану просить міжнародну спільноту надати допомогу, яка припинилася надходити до країни після захоплення влади «Талібаном» у серпні 2021 року.

Ще більше ускладнили зусилля з надання допомоги кілька потужних афтершоків, включаючи землетрус магнітудою 4,7 бала 4 вересня. Початковий землетрус пізно ввечері 31 серпня мав магнітуду 6,0.