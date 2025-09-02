В Афганістані число загиблих від землетрусу перевищило 1400

До 1411 зросла кількість жертв землетрусу в Афганістані, ще понад 3100 людей зазнали поранення, повідомив речник уряду «Талібану» Забігулла Муджахід.

За його словами, внаслідок землетрусу зруйновані тисячі будинків. Розбір завалів і пошуки зниклих безвісти тривають. Очікується, що кількість загиблих продовжить збільшуватися.

Епіцентр землетрусу, що стався 1 вересня, був в афганській провінції Кунар (там же й найбільша кількість загиблих і поранених), підземні поштовхи відчувалися в провінціях Нанґаргар, Лагман, деяких районах Кабула і Хайбер-Пахтунхви.

Перший землетрус мав магнітуду 6,0, згодом були ще два афтершоки – магнітудою 5,2 та 4,7, свідчать дані Геологічної служби США (USGS).