Число жертв землетрусу в Афганістані зросло до 1124, поранених понад три тисячі – Червоний Півмісяць

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Афганістані зросла до 1124, повідомляє 2 вересня афганська служба Радіо Свобода з посиланням на дані Афганського товариства Червоного Півмісяця, одну з небагатьох міжнародних гуманітарних організацій, яка продовжує роботу в регіоні навіть за влади талібів.

За цими даними, щонайменше 3251 людина зазнала поранень, понад вісім тисяч будинків зруйновані внаслідок стихійного лиха.

Епіцентр землетрусу, що стався 1 вересня, був в афганській провінції Кунар (там же й найбільша кількість загиблих і поранених), підземні поштовхи відчувалися в провінціях Нангархар, Лагман, деяких районах Кабула та Хайбер-Пахтунхви.

Перший землетрус мав магнітуду 6,0, згодом були ще два афтершоки – магнітудою 5,2 та 4,7, свідчать дані Геологічної служби США (USGS).