Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Щонайменше 69 людей загинули на Філіппінах через землетрус

Рятувальники шукають людей під завалами, Філіппіни, 1 жовтня 2025 року
Рятувальники шукають людей під завалами, Філіппіни, 1 жовтня 2025 року

У центральній частині Філіппін щонайменше 69 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 6,9, повідомляє Reuters із посиланням на рятувальні служби.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався 30 вересня близько 22:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом), епіцентр розташований неподалік від узбережжя провінції Себу.

Влада провінції повідомила, що відомо про понад 150 постраждалих. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Влада провінції Себу оголосила про запровадження надзвичайного стану, там намагаються відновити подачу електроенергії, яка припинилася через землетрус, і надати допомогу постраждалим.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG