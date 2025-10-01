Щонайменше 69 людей загинули на Філіппінах через землетрус

У центральній частині Філіппін щонайменше 69 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 6,9, повідомляє Reuters із посиланням на рятувальні служби.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався 30 вересня близько 22:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом), епіцентр розташований неподалік від узбережжя провінції Себу.

Влада провінції повідомила, що відомо про понад 150 постраждалих. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Влада провінції Себу оголосила про запровадження надзвичайного стану, там намагаються відновити подачу електроенергії, яка припинилася через землетрус, і надати допомогу постраждалим.