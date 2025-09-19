Біля берегів Камчатки стався землетрус магінтудою 7,8

Новий потужний землетрус магнітудою 7,8 стався біля берегів Камчатки, в районі російського міста Петропавловськ-Камчатський.

Геологічна служба США зазначає, що це найбільший афтершок після землетрусу магнітудою 8,8 на Камчатському півострові, що стався 30 липня 2025 року.

До цього афтершок магнітудою 7,4 зафіксували 13 вересня.

«У місці землетрусу Тихоокеанська плита рухається із заходу на північний захід щодо Північноамериканської плити зі швидкістю приблизно 80 мм/рік», – йдеться у повідомленні служби.

За її даними, епіцентр нового землетрусу був на глибині приблизно 10 кілометрів від земної поверхні. Служба попереджає про можливість цунамі.

У ніч на 30 липня біля берегів Камчатки стався землетрус магнітудою 8,8 бала – найпотужніший у світі від початку 2025 року. Він був включений до переліку шести «найсильніших у XXI столітті» і став найсильнішим у регіоні після землетрусу в 1952 році.

Тоді узбережжя накрило цунамі висотою до чотирьох метрів і прокинулись місцеві вулкани.

Камчатка і Далекий Схід Росії розташовані на Тихоокеанському вогняному кільці, геологічно активному регіоні, схильному до землетрусів і вивержень вулканів.