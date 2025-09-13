Біля російської Камчатки стався потужний землетрус

На сході Росії, поблизу узбережжя Камчатки, у суботу, 13 вересня, зафіксували землетрус магнітудою 7,4, повідомила Геологічна служба США.

Відомо, що осередок стихії залягав на глибині близько 39 кілометрів.

У Тихоокеанському центрі попередження про цунамі на Гаваях заявили, що «небезпеки хвиль цунамі після цього поштовху немає».

Натомість Німецький центр дослідження геологічних наук оцінив силу підземних поштовхів у 7,1 бала та визначив глибину епіцентру на рівні близько 10 кілометрів.

Про можливі руйнування чи постраждалих наразі не повідомлялося.

Також сейсмологи попередили, що загроза подібних природних явищ існує в регіоні протягом найближчих пів року.

Раніше, у ніч на 30 липня біля берегів Камчатки стався землетрус магнітудою 8,8 бала – «найпотужніший» у світі від початку 2025 року. Він був включений до переліку шести «найсильніших у XXI столітті» і став «найруйнівнішим» для регіону після землетрусу в 1952 році. Тоді узбережжя накрило цунамі висотою до чотирьох метрів і прокинулись місцеві вулкани.

Камчатка і Далекий Схід Росії розташовані на Тихоокеанському вогняному кільці, геологічно активному регіоні, схильному до землетрусів і вивержень вулканів.



