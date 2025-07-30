Потужний землетрус на Далекому Сході Росії спричинив попередження про цунамі в Тихому океані

На Далекому Сході Росії стався землетрус магнітудою 8,8, який пошкодив будівлі і спричинив цунамі, що призвело до попереджень й евакуації по всьому Тихому океану.

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії заявило, що цунамі вразило і затопило портове місто Північно-Курильськ у Сахалінській області, де евакуювали близько двох тисяч осіб.

Кілька людей зазнали поранення в Росії внаслідок землетрусу, повідомляють державні ЗМІ, але ніхто з них не має серйозних травм.

Губернатор Камчатки Володимир Солодов заявив, що землетрус був найпотужнішим від 1952 року. Він додав, що «сильні, відчутні афтершоки триватимуть не менше ніж місяць».

Геологічна служба США повідомила, що землетрус стався на глибині 19,3 кілометра, а його епіцентр був за 119 кілометрів від Петропавловська-Камчатського.

Регіональне відділення Геофізичної служби Російської академії наук повідомило, що після головного землетрусу біля півострова Камчатка було зареєстровано ще 30 підземних поштовхів із магнітудою 2-5.

Метеорологічне агентство Японії заявило, що очікує хвиль цунамі висотою до трьох метрів, влада закликала людей шукати вищі місця.

Попередження про загрозу цунамі також оголосили у США.

Згідно з попередженнями, хвилі, що сягають понад три метри, можливі вздовж деяких узбережь Росії і Еквадору, тоді як хвилі висотою 1-3 метри можливі в Японії, на Гаваях, у Чилі й на Соломонових островах. Менші хвилі можливі вздовж узбережжя більшої частини Тихого океану, включаючи західне узбережжя США.

Камчатка і Далекий Схід Росії розташовані на Тихоокеанському вогняному кільці, геологічно активному регіоні, схильному до землетрусів і вивержень вулканів.