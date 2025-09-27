У Китаї стався землетрус: зруйновані будинки, є постраждалі

У суботу вранці, 27 вересня, на північному заході Китаю стався землетрус магнітудою 5,6, повідомляють державні ЗМІ.

Поштовхи зафіксували о 5:49 за місцевим часом у повіті Лунсі провінції Ганьсу на глибині близько 10 кілометрів, інформує урядовий сейсмологічний центр. Епіцентр був розташований приблизно за 140 кілометрів на південний схід від столиці провінції Ланьчжоу.

За даними агенції «Сіньхуа», семеро людей зазнали поранень. Державний телеканал CCTV повідомив, що внаслідок землетрусу зруйновано вісім будинків і пошкоджено понад сотню.

На поширених у китайських медіа відео видно, як рятувальники розбирають завали з цегли та уламків дахів.

Раніше, 28 березня, землетрус стався у М’янмі. Більшість руйнувань припала на Мандалай – друге за величиною місто М’янми з населенням понад мільйон людей. Поблизу Мандалая був епіцентр підземних поштовхів. Поштовхи відчувалися також у Таїланді, В’єтнамі та Китаї.