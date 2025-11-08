Торнадо зруйнував майже ціле місто в Бразилії

Щонайменше п’ятеро людей загинули та 130 зазнали поранень після того, як торнадо пронісся через муніципалітет Ріо-Боніто на півдні Бразилії. 30 постраждалих перебувають у критичному стані.

За даними місцевої влади, торнадо, яке обрушилося на цей район удень 7 листопада, мало ступінь F3 за шестибальною шкалою Фудзіти (від F0 до F5), що означає, що швидкість вітру перевищувала 250 кілометрів на годину. Торнадо виникло після кількох днів зливових дощів та граду.

Місто Ріо-Боніто з населенням 14 тисяч людей постраждало найбільше. За оцінками служб екстреної допомоги, близько 80% будівель зруйновано або пошкоджено.

На фотографіях та відео, опублікованих жителями в соціальних мережах, видно зірвані дахи, перевернуті автомобілі та зламані дерева.