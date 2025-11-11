Через вибух у столиці Пакистану загинули щонайменше 12 людей

У столиці Пакистану Ісламабаді 11 листопада підірвався смертник, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Загинули щонайменше 12 людей, ще 21 людина поранена.

Лікарня Пакистанського інституту медичних наук в Ісламабаді повідомила, що щонайменше четверо поранених перебувають у критичному стані.

Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві заявив, що нападник підірвав вибухівку біля поліцейської машини на території районного суду в самому серці Ісламабаду.

«Хорасан Діарі», вебсайт, що відстежує бойові угруповання в Пакистані та Афганістані, повідомив, що «Джаматул Ахрар» – філія збройного угруповання «Техрік-е Талібан Пакистан» (ТТП) – взяла на себе відповідальність за напад.





Пакистан постійно звинувачує уряд талібів у сусідньому Афганістані в наданні притулку та підтримці ТТП.

У жовтні напруга переросла в інтенсивні напади вздовж кордону двох країн довжиною 2500 кілометрів. Вперше з моменту здобуття незалежності в 1947 році Ісламабад завдав авіаударів по столиці Афганістану Кабулу та південному місту Кандагар.

Переговори між двома колишніми союзниками зайшли в глухий кут, але крихке припинення вогню діє вже кілька тижнів.

Теракт 11 листопада стався через день після того, як у Нью-Делі, столиці Індії, внаслідок вибуху автомобіля загинуло щонайменше вісім людей, а 19 зазнали поранень. Аналітики побоюються, що ці напади можуть спровокувати нову напруженість між Пакистаном та Індією – давніми опонентами, озброєними ядерною зброєю, які часто звинувачують один одного в підтримці бойовиків та терористичних груп.





Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав вибух 10 листопада результатом змови.

«Наша влада розкриє цю змову», – сказав він під час візиту до Тхімпху, столиці сусіднього Бутану.

Цей вибух став першим значним інцидентом у сфері безпеки з квітня, коли озброєні люди вбили 26 людей у туристичному місці Пахалгам в Кашмірі, що перебуває під контролем Індії.

Тоді Нью-Делі звинуватив у нападі бойовиків, що базуються в Пакистані. Атака Індії на ймовірні сховища бойовиків у частині Кашмірі, яку контролює Пакистан, майже спровокувала війну між двома країнами у травні.