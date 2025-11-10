Індія: щонайменше вісім людей загинули через вибух у Делі

У індійському Делі поблизу станції метро «Червоний форт» і однойменної історичної цитаделі вибухнув автомобіль, повідомляють місцеві та міжнародні медіа.

За повідомленнями, загинули щонайменше вісім людей, ще близько 20 зазнали поранень.

Вибух відбувся увечері в понеділок. За даними медіа, він був настільки потужним, що вибив вікна автомобілів, припаркованих на відстані кількох метрів. Деякі автівки зайнялися.

Причина вибуху наразі невідома. У місті оголосили режим підвищеної готовності.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття тим, хто втратив близьким, та побажав швидкого одужання пораненим.



