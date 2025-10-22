У таборі прихильників влади в Белграді сталася стрілянина, президент Сербії назвав це терактом

Одна людина зазнала поранень унаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Сербії в центрі Белграда, де розташований наметовий табір прихильників президента країни Александара Вучича, повідомляють 22 жовтня балканська служба Радіо Свобода, а також видання Politika та Telegraf.

Стрілянина сталася в парку між парламентом та офісом Вучича, де його прихильники встановили намети, щоб заважати протестувальникам проходити до будівель. У момент стрілянини ніяких протестів не проводилося.

Міністр охорони здоров’я Сербії Златибор Лончар розповів, що озброєний чоловік відкрив стрілянину в наметовому таборі, після чого спробував влаштувати пожежу. Поранень зазнав 57-річний чоловік, його госпіталізовано. Стрільця затримали.

Президент Сербії Александар Вучич назвав подію терористичним актом.

Масові протести в Сербії розпочалися після того, як у місті Новий Сад восени 2024 року обвалився бетонний навіс над входом до будівлі залізничного вокзалу. Загинули 16 людей. Відтоді протестувальники виходять на демонстрації, вимагаючи не лише покарання для відповідальних, а й відставки керівництва країни. Деякі демонстрації закінчуються сутичками з поліцією. Прихильники влади встановили наметовий табір у парку поряд із парламентом Сербії.