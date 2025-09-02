У Сербії відбулася нова багатотисячна акція пам’яті загиблих на вокзалі в Новому Саді

У Белграді, Новому Саді та інших містах Сербії 1 вересня відбулися марші на згадку про 16 загиблих унаслідок обвалення навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді в листопаді 2024 року, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

У Белграді у марші, який очолили старшокласники, брали участь десятки тисяч людей. Демонстранти зупинилися біля будівель газети «Політика» та «Радіо Белград» і заявили, що «вільні ЗМІ помирають» і що вони «не мовчатимуть». Біля будівлі Конституційного суду прозвучав запис, що «судова система є незалежною гілкою влади в Сербії лише в шкільних підручниках».

Неподалік від будівлі адміністрації президента Александара Вучича, де з березня стоять намети прихильників влади, деякі учасники протестів кидали каміння в поліцію і людей біля наметів, проте минулося без серйозних інцидентів.

Марш розпочався на Савській площі та завершився на площі Республіки в центрі Белграда покладанням вінків та білих троянд на згадку про 16 загиблих.

У Новому Саді тисячі людей пройшли мовчки від будівлі місцевого університету до залізничного вокзалу під гаслом «Ми не забудемо і не здамося». Учасники акції вшанували пам’ять загиблих 16-хвилинним мовчанням.

Протести в Сербії тривають із листопада 2024 року. Вони розпочалися після того, як на вокзалі в Новому Саді стався обвал навісу, загинули 16 людей. На початку учасники акції вимагали розслідування трагедії та притягнення до відповідальності винних, але згодом протести очолили студенти, яких підтримують опозиція та представники громадянського суспільства. Вони вимагають посилити боротьбу з корупцією та призначити позачергові вибори. У січні 2025 року на тлі протестів та нападу на студентів у Новому Саді у відставку подав прем’єр-міністр країни Мілош Вучевич.