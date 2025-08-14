У Сербії сталися сутички, є десятки постраждалих

У Сербії десятки людей постраждали у сутичках між противниками та прихильниками уряду.

Як повідомляє Балканська служба Радіо Свобода, основні зіткнення ввечері в середу відбулися у Нові-Саді та столиці країни Белграді, зокрема біля будівлі парламенту.

Антиурядові акції «Сербія, прокинься» пройшли в десятках міст. У другому за кількістю населення місті Нові-Саді десятки людей поранені в ході сутички біля офісу правлячої Сербської прогресивної партії.

Президент Александар Вучич заявив, що мир на вулицях вдалося зберегти «якимось дивом», цитує його канал РТС.

Вучич заявив на пресконференції, що під час протестів постраждали 16 поліцейських, двоє зазнали серйозних поранень. У Нові-Саді, за його словами, поранені щонайменше 64 особи. Він звинуватив у насильстві антиурядових демонстрантів та заявив, що ситуація була близька до початку «громадянської війни».



У Сербії з листопада 2024 року відбуваються масові студентські протести. Учасники демонстрацій блокують університети по всій країні та вимагають провести дострокові вибори президента Сербії.