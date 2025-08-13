«Я не диктатор» – Вучич заявив, що не змінюватиме конституцію для нового терміну на посаді

Президент Сербії Александар Вучич заявив 13 серпня, що не має наміру змінювати конституцію країни, щоб балотуватися на новий президентський термін. Про це він заявив на пресконференції в Белграді після зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, повідомляє видання Kurir.

«Я політичний ветеран, я більше не можу балотуватися в президенти, і мені не спадає на думку змінювати конституцію, щоб продовжувати балотуватися. Я не диктатор, яким ви мене представляєте в австрійських ЗМІ, я завершу свою президентську кар’єру за півтора року», – сказав Вучич, відповідаючи на запитання австрійського журналіста.

Президент Сербії додав, що й надалі братиме участь у політичному житті, але зараз не говоритиме, яку позицію матиме.

У Росії в 2020 році відбувся референдум про поправки до Конституції РФ, які передбачали «обнулення» минулих президентських термінів Володимира Путіна. Так він одержав можливість залишатися на своїй посаді до 2036 року.

Александара Вучича вважають прихильником Росії. У травні 2025 року він уперше з початку повномасштабної російсько-української війни відвідав Москву, де брав участь у параді 9 травня. Через місяць, у червні, Вучич уперше відвідав Україну.

У Сербії з листопада 2024 року відбуваються масові студентські протести. Учасники демонстрацій блокують університети по всій країні та вимагають провести дострокові вибори президента Сербії.