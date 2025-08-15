Протести у Сербії: затримані 37 людей, пошкоджені офіси правлячої партії

У Сербії під час протестів затримали 37 людей, у Нові-Саді протестувальники розгромили три офіси правлячої партії Сербської прогресивної партії (СПС), повідомив міністр внутрішніх справ Івіца Дачич.

Члени СПС не постраждали.

За його словами, всього під час протестів постраждали щонайменше 42 поліцейські, деякі з них отримали тяжкі травми.

Як пише Балканська служба Радіо Свобода, сльозогінний газ кілька разів застосовували в Белграді, де в кількох місцях проходили протести.

Міністр внутрішніх справ заявив, що протести 14 серпня стали «одним із найжорстокіших нападів на поліцію за останні роки».

«Поліція відреагувала, і поліція втрутилася, застосувавши хімічні речовини, де це було необхідно, щоб відбити напад на себе», – сказав Дачич.





Інциденти також були зафіксовані на протесті в Новому Белграді, де проти громадян також застосували сльозогінний газ.



У кількох містах Сербії перед офісами Сербської прогресивної партії були організовані протести, що призвело до напруженості та втручання поліції.



Президент Сербії Александар Вучич засудив пошкодження приміщень Сербської прогресивної партії в Нові-Саді та заявив, що всі, хто вчинив насильство, будуть притягнуті до відповідальності.

У Сербії з листопада 2024 року відбуваються масові студентські протести. Учасники демонстрацій блокують університети по всій країні та вимагають провести дострокові вибори президента Сербії.

Обвал 1 листопада минулого року цементного навісу залізничного вокзалу в Новому Саді, в результаті якого загинуло 16 людей, спричинив один з найбільших протестних рухів в країні за останній час.

Протестувальники стверджували, що трагедія сталася через корупцію та некомпетентність чиновників, і демонстрації швидко переросли в більш загальний гнів проти Вучича, чий п’ятирічний термін повноважень закінчується в 2027 році. Він був прем’єр-міністром у 2014-17 роках.

Після перших протестів прокуратура оголосила про арешт близько десятка чиновників, пов’язаних з інцидентом на залізниці, в тому числі колишнього міністра будівництва, транспорту та інфраструктури Горана Весіча та ексдиректора залізничної інфраструктури Єлени Танаскович.

Опоненти Вучича звинувачують його та його урядових союзників у зв’язках з організованою злочинністю, насильстві проти політичних конкурентів, а також у придушенні свободи ЗМІ та свободи слова.



