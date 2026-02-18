Зеленський підписав указ про санкції проти Лукашенка

Президент Володимир Зеленський 18 лютого підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка за сприяння Росії у збройній агресії проти України.

«У другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по наших північних областях – від Київщини до Волині. Частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в наших регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі», – написав Зеленський у телеграмі.

За його словами, понад три тисячі підприємств Білорусі «поставлені на службу російській війні» й постачають техніку, обладнання і компоненти, які належать до категорії критично важливих. «Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села. Триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності – «Орєшніка», що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців. Олександр Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для «Орєшніка». У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му», – додав Зеленський.

Президент заявив, що Україна буде працювати з партнерами «так, щоб це (санкції – ред.) мало глобальний ефект».

«Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки», – наголосив Зеленський.

В Офісі президента також заявили, що Лукашенко сприяв залученню білоруських чиновників до насильницької депортації українських дітей до Росії.

В ОП нагадали, що санкції проти Олександра Лукашенка вже запровадили Євросоюз, США, Японія, Канада, Швейцарія і Нова Зеландія через систематичне порушення загальновизнаних прав людини, організацію репресій державного апарату проти політичних опонентів, а також у зв’язку зі сприянням російській агресії проти України.

«Ми тривалий час спостерігаємо системну участь білоруських компаній в обході санкцій ЄС. Це і постачання компонентів, і логістичні маршрути, і фінансові послуги. Санкційний режим проти Білорусі повинен вирівнятись із санкційним режимом проти РФ», – сказав радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Лукашенко рішення влади України поки що не коментував.

Режим Лукашенка безперервно проводить навчання, навчання і збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль. У лютому 2022 року вторгнення в Україну відбулося в тому числі з білоруської території.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.

Читайте також: ЄС досі купує в РФ та Білорусі товари на 35 мільярдів євро – сім країн пропонують, як це припинити

Влада країн ЄС, як і України, на відміну від нинішньої адміністрації США, не вважає Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Відносини в ЄС із владою Білорусі де-факто існують, але активного політичного діалогу не ведеться. При цьому представники президента США Дональда Трампа вже кілька разів були у Мінську. Крім того, Трамп запросив Білорусь в особі Олександра Лукашенка стати засновницею Ради миру – нової міжнародної організації, ініційованої президентом США для врегулювання ситуації в Секторі Гази.

13 грудня 2025 року після переговорів у Мінську між спеціальним представником президента США з питань Білорусі Джоном Коулом та лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком було звільнено й депортовано з країни 123 політичних в’язнів. Американський дипломат заявив, що США, за вказівкою президента Дональда Трампа, скасовують санкції на білоруські калійні добрива.