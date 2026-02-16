Лукашенко відповів розвідці РФ: «немає сили, здатної відірвати Білорусь від Росії»

Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко у відповідь на заяви російської розвідки сказав, що «немає сили, здатної відірвати Білорусь від Росії».

«Сьогодні я отримав повідомлення: дехто в Росії каже, що хтось намагається відірвати Білорусь від Росії. Я навіть не коментуватиму. Скажу лише одне: немає такої сили, яка наразі здатна відірвати Білорусь від Росії, а Росію від Білорусі. Обставини склалися так, що вони зв’язали нас разом, мабуть, на багато-багато десятиліть і століття. Хоча, загалом, нам нема в чому дорікати – Білорусі – ми завжди орієнтовані на Росію. Багато чого нашого там є, якщо не все. Наші ресурси там, наш ринок там, якщо говорити про економіку. У нас повна єдність у цьому плані. І в політичній сфері», – цитує заяву Лукашенка білоруське державне агентство Белта.

Минулого тижня Служба зовнішньої розвідки Росії опублікувала попередження про нібито плани Заходу щодо Білорусі – мовляв, західні країни шукають у Білорусі нових «ліберальних пасіонаріїв» «для реалізації сценарію «кольорової революції».

Днями секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович також відреагував на заяви з Москви про те, що США, Велика Британія, Німеччина й Польща нібито готують нову спробу зміни конституційного ладу в Білорусі.

«Нічого нового. Жоден з урядів – ні Польщі, ні Литви, ні Латвії – не веде конструктивного діалогу, не хоче вести нормальну міжнародну практику, як це прийнято у світі: через Міністерства закордонних справ знаходять шляхи вирішення проблемних питань, які існують між двома державами. Ми не порушуємо інтереси Польщі та країн Балтії, ми не диктуємо їм, як жити. І нам не потрібно диктувати», – сказав Олександр Вольфович.