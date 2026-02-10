У Білорусі зафіксували ймовірні транспортні засоби комплексу «Орешник» – супутникові дані

Супутниковий знімок компанії Planet Labs, зроблений 9 лютого 2026 року і отриманий білоруською службою Радіо Свобода, свідчить про те, що на колишньому військовому аеродромі «Кричев-6» триває активне розгортання військової бази. На знімку вперше видно ймовірні транспортні засоби ракетного комплексу «Орешник», а також нове обладнання та будівлі, що з’вилися тут в останні місяці.

30 грудня міністерства оборони Білорусі та Росії продемонстрували відео з кадрами ймовірного «бойового чергування» ракетного комплексу «Орешник» у Білорусі. Водночас, як зазначили експерти, на кадрах було видно лише три машини технічної підтримки та одну машину охорони.

За кілька днів до публікації офіційного відео американські дослідники з Мідлберійського коледжу на основі супутникових знімків назвали колишній військовий аеродром «Кричев-6» можливим місцем розташування комплексу «Орешник».

Білоруська служба Радіо Свобода перевірила ці висновки та порівняла їх із офіційними кадрами. Як виявилося, офіційне відео справді могло бути зняте на покинутому військовому аеродромі поблизу Кричева (Кричев – районний центр на сході Могильовської області Білорусі, неподалік від кордону з Росією). Про це свідчить повний збіг розташування будівель на офіційних кадрах та на супутникових знімках, отриманих за останні пів року. Будівництво тут розпочалося в серпні 2025 року, для цього було знесене місцеве приватне підприємство з виробництва деревного вугілля. До 2026 року тут було зведено кілька нових будівель, а також повністю реконструйовано залізничні колії та станцію.

Серед найбільш помітних змін з початку будівельних робіт на території колишнього аеродрому «Кричев-6» – будівництво центрального об'єкта на колишній злітно-посадковій смузі. Він нагадує невеликий військовий табір, оточений парканом. У центрі розташований сквер, де, ймовірно, знімалися деякі кадри з офіційного відео міністерств оборони Росії та Білорусі.

На супутниковому знімку від 9 лютого 2026 року на території центрального військового табору видно шість машин, які можуть належати ракетному комплексу «Орешник». Їхні розміри та пропорції відповідають розмірам техніки, яку раніше показували міністерства оборони, але точно визначити тип техніки поки що неможливо, оскільки для цього потрібні зображення кращої якості.

Для всіх шести машин будуються два ангари; на зображенні видно тіні від металевих конструкцій над ними.

На фотографії від 9 лютого 2026 року також видно, що поблизу території центрального військового об'єкта з’явилося близько 25 військових машин різних розмірів та типів, кілька земляних насипів, а також будівля поки що незрозумілого призначення. По периметру військового містечка можна побачити чотири вежі поки що незрозумілого призначення.

Про можливість розгортання російського ракетного комплексу «Орешник» у Білорусі було публічно оголошено на зустрічі Путіна та Лукашенка наприкінці 2024 року. Термін був встановлений на другу половину 2025 року. Рішення про розгортання системи в Білорусі нібито було прийнято у відповідь на запит Лукашенка. Водночас, за його словами, білоруський лідер поставив Путіну умову, що цілі будуть визначатися «в Білорусі, а не росіянами».

На кадрах «постановки на бойове чергування» ракетного комплексу «Орешник» та почесної варти на площі, показаних Міністерством оборони Білорусі 30 грудня, білоруська служба Радіо Свобода не помітила жодного білоруського військовослужбовця. Серед прапорів, піднятих на церемонії, був лише один державний білоруський та три російських: державний прапор Росії, прапор Міністерства оборони Росії та прапор Стратегічних сил Росії.

Офіційний захід із трибуни очолив неназваний російський підполковник, але, як пізніше з’ясувала білоруська служба Радіо Свобода, ним міг бути російський військовослужбовець Роман Остроушко. У 2021 році він був командиром ракетного дивізіону 54-ї ракетної дивізії з міста Тейково в Івановській області РФ.

54-та ракетна дивізія входить до складу Ракетних військ стратегічного призначення Росії та розташована приблизно за 200 кілометрів на північний схід від Москви. Російські державні ЗМІ неодноразово називали Тейковську ракетну дивізію частиною «ядерного щита» країни. Підрозділ озброєний міжконтинентальними балістичними ракетними комплексами «Ярс».