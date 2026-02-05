Генштаб ЗСУ заявив про ураження інфраструктури полігону, звідки РФ запускала «Орешник»

Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що українські сили уразили інфраструктуру полігону Капустін Яр в Астраханській області Росії, звідки армія РФ раніше запускала по Україні балістичні ракети середньої дальності «Орешник».

«Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних і балістичних ракет середньої дальності, полігону Капустін Яр в Астраханській області РФ із використанням ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 «Фламінго», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що, за наявною інформацією, на території полігону «частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території».

Влада і військові Росії про удар по полігону не повідомляли.

«Орешник» – це російський мобільний ракетний комплекс середньої дальності, який, як вважають експерти, створений на базі розробленої раніше міжконтинентальної ракети «Ярс». Завдяки скороченій кількості розгінних ступенів «Орешник» менший за розмірами та має меншу дистанцію застосування – близько 5 тисяч кілометрів. Росія вперше могла використати ракету цього комплексу 21 листопада 2024 року під час удару по підприємству «Південмаш» у Дніпрі на сході України. Підприємство тоді було пошкоджене, а в місті загинули та були поранені люди.

9 січня 2026 року Повітряні сили ЗСУзаявили, що РФ знову запустила по Україні «Орешник» з полігону Капустін Яр в Астраханській області. Міністерство оборони Росії визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орешник», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Служба безпеки України оприлюднила фото уламків ракети, знайдених на Львівщині. За даними українських моніторингових каналів і російської служби BBC, ракета, ймовірно, була запущена без бойової частини або з муляжами боєзарядів.

Британська розвідка зауважує, що сили РФ здійснили друге оперативне застосування балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка подолала приблизно 1622 км до своєї цілі.

