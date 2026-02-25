Зеленський відреагував на заяву Росії про ядерну зброю від Британії та Франції

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Росії про те, що Україна прагне отримати ядерну зброю за допомогою Великої Британії та Франції.

«Зазвичай, коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль. Ви знаєте всі обставини, коли Україна була ця зброя і коли її не стало (Будапештський меморандум – ред.), завдяки чому і завдяки кому це сталося. І тому, я думаю, що це підготовка і до тристоронніх зустрічей. Цей і тиск такий політичний», – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.

Президент припустив, що чергові ядерні заяви Москви можуть бути пов’язані з інформацією щодо «ядерної парасольки» в Європі.

«Можливо, це така просто риторика, така відповідь Росії. Але мені здається, що це завжди небезпечно. Вони граються з цими словами (щодо ядерної зброї –ред.). І дуже хотілося б, щоби на це реагували інші країни, інші ядерні держави, передусім США, могли б, мені здається, дати відповідний меседж», – додав Зеленський.

