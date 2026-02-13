Мерц веде переговори з Макроном щодо «ядерної парасольки»

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що веде перемовини з французьким президентом Емманюeлем Макроном щодо європейського ядерного стримування.



«Я вже розпочав перші переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо європейського ядерного стримування», – заявив Мерц, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції 13 лютого, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.



«Це буде повністю інтегровано в систему ядерного обміну НАТО. У Європі не буде зон різного рівня безпеки», – додав німецький канцлер.



Водночас він наголосив, що Німеччина «абсолютно дотримується своїх юридичних зобов’язань», про заміну НАТО не йдеться.



«Європа повинна стати справжнім гравцем у глобальній політиці зі своєю власною стратегією безпеки. Стаття 42 Договору про Європейський Союз зобов’язує нас надавати взаємну допомогу в разі збройного нападу в Європі» – сказав Мерц.



Наразі Франція залишається єдиною державою ЄС, яка має власний ядерний арсенал.



Заява Мерца пролунала на тлі ширшої дискусії про посилення оборонних спроможностей Європи, збільшення оборонних витрат і формування більш самостійної політики безпеки на вимогу США.

Минулого року медіа повідомляли, що Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу, винищувачі з ядерною зброєю можуть бути розгорнуті в Німеччині. У Росії тоді назвали «загрозою» слова Макрона про можливий французький ядерний захист для країн ЄС.



