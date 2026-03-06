З Іраном не буде угоди, окрім «безумовної капітуляції» – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений у компромісах з Іраном, єдиний варіант – це капітуляція Тегерана.



«З Іраном не буде жодної угоди, окрім безумовної капітуляції. Після цього та обрання великого та прийнятного лідера (лідерів), ми та багато наших чудових і дуже сміливих союзників і партнерів будемо невпинно працювати, щоб повернути Іран з межі знищення, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше», – написав він у своїх соцмережах.



«Іран матиме велике майбутнє. «Зробимо Іран знову великим (MIGA!)», – додав Трамп, зробивши перифраз свого передвиборчого лозунгу.

Раніше президент США закликав військових, поліцію та Корпусу вартових ісламської революції Ірану скласти зброю, пообіцявши «повний імунітет», якщо вони припинять підтримку правлячого клерикального режиму країни.

США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США та Ізраїлем «скільки завгодно».