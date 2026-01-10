Розслідування: Сербія поглиблює співпрацю з Китаєм через поставки дронів та систем ППО

На тлі зростання глобальної напруги та триваючої нестабільності на Західних Балканах Сербія посилила військову співпрацю з Китаєм, закуповуючи сучасні дрони та системи протиповітряної оборони, що свідчить про їхнє стратегічне зближення.

Хоча Белград продовжує заявляти про свій військовий нейтралітет і зберігає прагнення до членства в Європейському Союзі, розширення оборонного партнерства з Пекіном показує набашато складнішу геополітичну динаміку.

Митні дані, проаналізовані Балканською службою Радіо Свобода, свідчать, що за останні два роки державна оборонна промисловість Сербії імпортувала з Китаю товарів приблизно на 280 мільйонів доларів.

У записах не зазначені конкретні типи озброєнь, однак аналітики вважають, що йдеться, ймовірно, про дрони, системи ППО та нове обладнання, пов’язане зі старими закупівлями.

Від російських літаків до китайських ракет

Останні закупівлі озброєнь Сербії свідчать про дедалі більш розгалуджену стратегію постачання. Поряд із російськими винищувачами МіГ-29 та французькими літаками Rafale Белград звернувся до китайських постачальників за передовими системами, які є дешевими та менш політично суперечливими.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру (SIPRI), у 2020–2024 роках Китай забезпечив 57% загального імпорту зброї Сербії, випередивши Росію (20%) та Францію (7,4%).

Хоча SIPRI не зафіксував нових поставок від Китаю у 2024 році, показники попередніх років відображають стабільну співпрацю між країнами, зокрема постачання зенітних ракетних комплексів середньої дальності FK-3, які домінують серед усіх китайських систем у сербському арсеналі.

«FK-3 – це велика закупівля за вищою ціною, ніж решта систем, придбаних за останні п’ять років, – зазначає дослідниця SIPRI Катаріна Докич у коментарі для Радіо Свобода. – Китай стає провідною країною в постачаннях зброї до Сербії».

Ні Міністерство оборони Сербії, ані посольство Китаю в Белграді не відповіли на запити Радіо Свобода прокоментувати ці звіти.

Зміцнення «сталевої дружби»

Оборонний поворот Сербії у бік Китаю лише ілюструє те, що сербські та китайські лідери неодноразово називали «сталевою дружбою» – зростаючу економічну, політичну та технологічну кооперацію між країнами.

Сербія стала першою європейською країною, яка придбала китайські дрони CH-92 та CH-95, а також системи ППО FK-3 і HQ-17 – техніку, яку Китай раніше експортував переважно до країн Азії та Близького Сходу.

Белград не оприлюднює даних щодо кількості та технічних характеристик отриманих систем.

«Не існує достовірних загальнодоступних даних», – сказала Докич. – «Ми знаємо лише те, що сербська влада демонструвала на публіку».

За законом, Сербія зобов’язана публікувати щорічні звіти про торгівлю зброєю, однак останній опублікований звіт охоплює лише 2022 рік.

Разом із Білоруссю та Росією Сербія залишається однією з небагатьох європейських країн, які імпортують значні обсяги незахідного озброєння, попри застереження ЄС і США щодо безпекових та політичних ризиків, що несе співпраця з Китаєм у військовій сфері.

Що розказують дані про військові зв'язки Белграда

Бази даних SIPRI та Реєстру традиційних озброєнь ООН підтверджують, що найбільші закупівлі Сербії з Китаю відбулися у 2019–2023 роках. У 2019 році Сербія замовила 50 ракет FT-8, а також шість безпілотників CH-92, призначених для розвідки та точкових ударів.

Дрони були поставлені у 2020 році, після чого Сербія замовила три системи ППО HQ-22 (експортна версія FK-3) разом із 300 ракетами, які були доставлені у 2022–2023 роках.

У 2022 році Сербія придбала 10 розвідувально-ударних безпілотників CH-95, які ввійшли в експлуатацію наступного року.

За даними SIPRI, у 2023 році Сербія також закупила чотири системи короткої дальності HQ-17A та 100 ракет, які були доставлені у 2024 році й продемонстровані під час параду «Застава 2024». Загальна вартість цих купівель не була оприлюднена.

Чи отримала Сербія китайські зенітно-ракетні комплекси HQ-9?

Деякі медіа в Сербії припускали, що Белград може претендувати або вже отримав систему великої дальності HQ-9 – китайську пускову систему класу «земля-повітря» з радіусом дії 200 кілометрів.

Повідомлення про те, що єгипетські військові вантажні літаки кілька разів приземлялися на сербській авіабазі Батайніца в середині 2025 року, підігріли чутки про поставки HQ-9, оскільки літаки того ж типу раніше використовувалися для аналогічних китайських вантажів.

Радіо Свобода підтвердило один маршрут польоту в жовтні цього року, який пролягав з Єгипту до Китаю і назад із фінальною зупинкою в Сербії. Водночас ані відкриті джерела, ані офіційні заяви не підтверджують, що Сербія експлуатує HQ-9. Наразі відомими користувачами цієї системи є Єгипет, Пакистан, Марокко, Узбекистан і Туркменистан.

Чому китайські системи привабливі для Сербії?

Ціна, технічна сумісність і політична гнучкість – основні чинники, які пояснюють інтерес Сербії до китайських систем, зазначає Докич.

За її словами, китайські системи ППО базуються на радянських і російських розробках, що робить їх технічно сумісними з наявним у Сербії озброєнням російського походження.

У сфері дронів Белград робить акцент на передачі технологій: співпраця з китайськими розробниками CH-92 безпосередньо сприяла створенню сербського дрона «Пегаз», представленого у 2022 році.

Міністр оборони Сербії Братислав Гашич заявив, що оборонна співпраця з Китаєм дедалі більше зосереджуватиметься на обміні технологіями та внутрішньому виробництві.

«Ціна відіграє велику роль в інтересі до китайської зброї», – сказала Докич, підкреслюючи «готовність Белграда зберігати добрі політичні відносини з Китаєм».

Вона також зазначила, що інші країни Західних Балкан, які є членами НАТО, не витрачають стільки коштів на оборону і «мають значно скромніші амбіції у закупівлях військової техніки».

За даними SIPRI, протягом останніх п’яти років Сербія була найбільшим закупельником зброї в регіоні.

Докич наголосила, що Албанія, Північна Македонія та Чорногорія мають дуже чіткі цілі у військових закупівлях, зосереджені переважно на піхотному озброєнні або вертольотах подвійного – військового й цивільного – призначення.

«Їхні амбіції нижчі, і вони мають інші можливості ніж Сербія. Також вони не хочуть купувати зброю у Китаю, оскільки Китай є стратегічним конкурентом США – їхнього головного союзника».

«Малоймовірно, що Сербія могла б закуповувати озброєння у США так, як це роблять країни-члени НАТО», – додала вона.

Балансування між Сходом і Заходом

Президент Сербії Александар Вучич неодноразово захищав закупівлі озброєнь у Китаю як «законні та прозорі», називаючи їх необхідними для модернізації оборонних спроможностей країни.

Під час візиту до Пекіну у вересні цього року Вучич був присутній на військовому параді та заявив, що обговорював додаткові закупівлі, хоча й виключив придбання балістичних або гіперзвукових ракет.

Попри застереження Брюсселя, у липні 2025 року Белград і Пекін також провели спільні військові навчання з тактики застосування дронів у китайській провінції Хебей.

У міру того як Сербія продовжує співпрацю з Китаєм у сфері військових технологій та спільних навчань, вона опиняється на перехресті. Її військова модернізація дедалі більше залежить від східних партнерів, навіть попри декларовану відданість європейській інтеграції.

Еволюція відносин із Пекіном не лише змінює оборонні спроможності Сербії, а й відображає її постійні спроби балансувати між геополітичними сторонами – що, зрештою, може привернути увагу Брюсселю та Вашингтону.



