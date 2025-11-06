Єврокомісія стурбована, що Угорщина та Сербія сприяють збільшенню кількості росіян у ЄС

Європейська комісія висловила занепокоєння, що Угорщина продовжують видавати росіянам посвідки на постійне проживання за спрощеними процедурами, а Сербія ще більше наростила видачу громадянства росіянам, попри заклилки згорнути такі практики, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.



«Єврокомісія стурбована, що, згідно з останньою інформацією, Угорщина все ще видає національні картки громадянам Росії відповідно до своїх національних правил», – повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламерт під час брифінгу у Брюсселі у відповідь на запитання Радіо Свобода щодо останньої оцінки ситуації.



Влітку 2022 року Угорщина спростила видачу віз на роботу та проживання для громадян низки країн, серед яких є Росія та Білорусь. Єврокомісія тоді назвала це рішення підривом безпеки безвізового Шенгенського простору. А лідер найбільшого політичного блоку Євросоюзу (Європейської народної партії) Манфред Вебер наполягав, що такий крок Угорщини може відкрити двері для шпигунів.



Речник Єврокомісії запевнив, що Єврокомісія продовжує моніторити ситуацію щодо Угорщини і нагадав, що «російська агресія проти України й надалі становить загрозу безпеці Євросоюзу».



Щодо Сербії, Єврокомісія закликала уряд цієї країни, яка не входить до ЄС, проте користується безвізовим доступом до Шенгенської зони, ретельніше перевіряти на безпекові питання заявки росіян на сербське громадянство.



«Надання громадянам Росії права безвізового в'їзду до ЄС шляхом надання їм громадянства Сербії створює потенційні ризики для безпеки ЄС», – йдеться у звіті Єврокомісії щодо прогресу Сербії на шляху до ЄС.



З 2022 року до березня 2025-го влада Сербії в особливому порядку надала громадянство понад 200 громадянам Росії – нібито за «заслуги перед країною», з’ясували «Важливі історії». Серед них виявилися спецназівець ФСБ, близький друг секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, працівники підприємств, що виробляють ядерну зброю, наближений до глави Чечні Рамзана Кадирова, а також десятки інших осіб, пов’язаних із російськими силовими структурами та оборонно-промисловим комплексом.



Чиновник Єворокомісії неофіційно повідомив Радіо Свобода, що схожі рекомендації для Сербії із закликом обмежити такі практики звучали і в минулорічному звіті, проте після того їх кількість лише зросла.



