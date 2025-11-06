Єврокомісія, ймовірно, ухвалить рішення про ускладнення видачі віз росіянам 7 листопада – джерело

Єврокомісія, ймовірно, уже у пʼятницю, 7 листопада, ухвалить оновлені суворіші правила щодо вʼїзду росіян у ЄС. Про це Радіо Свобода неофіційно повідомив чиновник ЄС, не уповноважений давати коментарі ЗМІ.



Нові правила від Єврокомісії будуть мати зобовʼязуючий характер та одразу набудуть чинності, оскільки раніше вони уже були обговорені з дипломатами країн-членів ЄС та отримали достатню підтримку, повідомив чиновник.



Обмеження стосуватимусться видачі мультивіз, які дозволяють багаторазовий вʼїзд для росіян. Речник Єврокомісії Маркус Ламерт на запитання Радіо Свобода підтвердив, що Єврокомісія готує «додаткові заходи у тісній координації з державами-членами», проте відмовився вдаватися до деталей.



Також він пояснив, що загалом видача віз – це компетенція країн-членів, проте Єврокомісія може, «за потреби, ухвалювати більш сприятливі або більш обмежувальні правила щодо видачі, наприклад, багаторазових віз, яких мають дотримуватися всі консульства Шенгену».



У таких ситуаціях, за його словами, завжди беруться до уваги міграційні та безпекові ризики, пов’язані з конкретною країною.



У 2022 році ЄС певною мірою уже ускладнював видачу мультивіз, проте лише для окремих категорій росіян. «Наші спільні дії вже призвели до значного скорочення кількості шенгенських віз, виданих громадянам Росії – з понад 4 мільйонів у 2019 році до 500 тисяч у 2023 році», – повідомив Маркус Ламерт.

Читайте також: ЄС остаточно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії

Напередодні видання Politico повідомило, що ЄС готується до подальшого посилення візових правил для громадян Росії, фактично припинивши видачу багаторазових шенгенських віз у більшості випадків.

Брюссель уже ускладнив отримання віз для росіян, призупинивши наприкінці 2022 року угоду про спрощення візового режиму з Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.