Єврокомісія планує скасувати безвіз для дипломатів Грузії

Європейська комісія заявила, що зупинить лібералізацію візового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії, коли нові правила Європейського Союзу набудуть чинності наприкінці місяця. Про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

Водночас влада ЄС не виключає, що вона буде спрямована на все населення південнокавказької країни, якщо Тбілісі не вдасться до заходів для зміцнення демократичних прав і свобод.

Про це стало відомо після того, як 19 грудня комісія представила свій щорічний звіт про країни, які не входять до Євросоюзу і громадяни яких користуються безвізовим режимом до 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. Правила діють для більшості членів блоку, а також до країн, асоційованих з ЄС, таких як Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.

Громадяни Грузії користуються цією перевагою з 2017 року.

Комісія заявила, що Тбілісі «порушив численні зобов’язання, взяті під час діалогу щодо лібералізації візового режиму», і її звинуватили у невиконанні рекомендацій минулорічного звіту, таких як захист основних прав, в тому числі свободи об’єднань, зібрань та висловлення поглядів.

У цьому звіті Брюссель також розкритикував суперечливе законодавство уряду Грузії про «іноземний вплив» та «сімейні цінності та захист неповнолітніх».

«Враховуючи системний та навмисний характер цього відкату, комісія розгляне відповідні заходи в рамках переглянутого Механізму призупинення візового режиму, який набуде чинності 30 грудня 2025 року», – йдетья в тексті.

Минулого місяця голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що Грузія «не має життєздатного шляху до ЄС на цьому етапі, якщо умови кардинально не зміняться».

Зокрема, у звіті звинувачують у ситуації політику уряду Грузії, а саме репресії проти політичних опонентів та зміну політики, яка, схоже, має тенденцію схилятися на користь Москви, що підірвала відносини з блоком.

Нові правила, які були затверджені раніше цієї осені, дозволяють Єврокомісії частково або повністю зупинити лібералізацію візового режиму для країни не лише за порушення правил внутрішніх справ (такі як перевищення терміну перебування, неповернення або необґрунтовані заяви про надання притулку), але й за порушення прав людини.





Це також дозволяє виконавчому органу ЄС самостійно ухвалювати це рішення, навіть якщо він, скоріш за все, проконсультується з державами-членами ЄС, перш ніж це робити.

У відповідь спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив блок у «шантажі».

Дипломатичні джерела повідомили Радіо Свобода, що більшість країн-членів ЄС хотіли б принаймні призупинити лібералізацію візового режиму для грузинських посадовців, не зачіпаючи при цьому звичайних громадян.

Однак комісія допускає, що другий етап призупинення «може бути поширений на все населення, якщо грузинська влада не вирішить ці проблеми».

У 2024 році «Грузинська мрія» здобула перемогу на парламентських виборах, які, за даними Організації з безпеки і співпраці в Європі, були затьмарені порушеннями, зокрема випадками підкупу голосів, фізичного насильства і залякування. Парламентська асамблея Ради Європи, зокрема, закликала Тбілісі провести нові вибори.

З листопада 2024 року в Грузії тривають протести. Вони розпочалися після того, як прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе заявив про зупинення переговорів щодо вступу до ЄС.

У грудні 2024 року мітинги біля будівлі законодавчого органу кілька разів переростали у запеклі сутички між демонстрантами та підрозділами спецпризначення МВС. При цьому сотні людей зазнали поранень різного ступеня важкості.



