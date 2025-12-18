США запровадили санкції проти ще двох суддів Міжнародного кримінального суду

Сполучені Штати Америки 18 грудня запровадили санкції проти ще двох суддів Міжнародного кримінального суду Гочі Лордкіпанідзе з Грузії й Ерденебалсурена Дамдіна з Монголії – через розслідування щодо Ізраїлю, повідомив Державний департамент США.

Держсекретар Марко Рубіо, який раніше вже оголошував санкції проти суддів і прокурорів МКС, пов’язав нові заходи з голосуванням на початку цього тижня. На ньому двоє суддів стали на бік більшості в голосуванні проти апеляції Ізраїлю й підтримці ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта за підозрою в скоєнні злочинів проти людяності під час ізраїльської військової кампанії проти «Хамасу» в Секторі Гази.

«МКС продовжує вдаватися до політизованих дій, спрямованих проти Ізраїлю, що створює небезпечний прецедент для всіх країн. Ми не будемо терпіти зловживання владою з боку МКС, що порушує суверенітет Сполучених Штатів й Ізраїлю і неправомірно підпорядковують осіб США й Ізраїлю юрисдикції МКС», – заявив Рубіо.

Після оголошення нових заходів санкції США поширюються вже на 11 посадовців суду, зокрема на головного прокурора Каріма Хана.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі у відповідь на рішення США наголосив, що «рішуче відкидає» нові санкції, заявивши, що вони є «кричущим нападом на незалежність неупередженої судової установи» і ставлять під загрозу міжнародний правопорядок.

Ордер на арешт Нетаньягу і Галанта МКС видав у листопаді 2024 року. Суд звинувачує їх у воєнних злочинах і злочинах проти людяності в Секторі Гази, Ізраїль звинувачення категорично відкидає.

Міжнародний кримінальний суд уже вдруге стикається з заходами США у відповідь. Під час роботи першої адміністрації Дональда Трампа у 2020 році Вашингтон запровадив санкції проти головного прокурора МКС Фату Бенсуда та директора департаменту з питань юрисдикції Факісо Бенчочохо у зв’язку з розслідуванням імовірних воєнних злочинів США в Афганістані.

США й Ізраїль не є учасниками Римського статуту, на підставі якого в 2002 році був створений МКС. Статут підписали 137 країн, ратифікували 125 держави.