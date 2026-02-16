Рубіо заявив, що США не вийдуть із НАТО, і закликав до посилення ролі Європи

Державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Словаччини, куди він прибув через день після виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, відкинув побоювання щодо виходу Сполучених Штатів із НАТО, заявивши журналістам, що Вашингтон залишається твердо відданим альянсу.

Виступаючи поруч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо 15 лютого, Рубіо відхилив занепокоєння, викликані нещодавнім коригуванням розміщення американських військ у Європі. «Ми не виходимо з НАТО. Ми не йдемо... Ми можемо перекинути пару тисяч військовослужбовців з однієї країни до іншої, але так завжди було», – сказав Рубіо.

Кількість американських військ у Європі зазвичай коливається від 80 000 до 100 000, залежно від операцій, навчань і ротаційного розгортання. Восени 2025 року США оголосили, що солдати 101-ї повітряно-десантної дивізії, більшість з яких були розгорнуті в Румунії, будуть передислоковані без заміни.

Рубіо також розкритикував те, що він назвав панікерськими інтерпретаціями заклику Вашингтона до збільшення європейських витрат на оборону. «Щоразу, коли ми це кажемо, люди божеволіють. Вони думають, що це означає, що ви збираєтеся відмовитися від НАТО, ви збираєтеся відмовитися від своїх союзників», – сказав Рубіо, додавши: «Суть нашого заклику полягає в тому, що чим сильніші наші союзники, тим сильніші ми колективно».

Держсекретар також заявив, що Вашингтон не хоче, щоб Європа залишалася залежною. «Ми не просимо Європи бути васалом Сполучених Штатів. Ми хочемо бути вашим партнером», – сказав він.

Це повідомлення перегукується з темами, які державний секретар просував днем раніше в Мюнхені на конференції з безпеки, де він поєднав критику внутрішньої траєкторії Європи з твердженням, що Сполучені Штати і Європа мають спільну долю. У тій промові він попередив, що Європа повинна зупинити те, що він назвав культурним й економічним занепадом, і відновити контроль над масовою міграцією, одночасно підтверджуючи трансатлантичну єдність.

Візит Рубіо до Словаччини тривав лише кілька годин, перш ніж він вирушив до Будапешта, де 16 лютого він має зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.